Ελέγχονται για δύο κακουργήματα τρεις αγρότες – Μεταξύ αυτών και ο γνωστός συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Για δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ελέγχονταιοι τρεις αγρότες, μεταξύ των οποίων και γνωστός συνδικαλιστής, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Υπήρξαν πληροφορίες μάλιστα ότι έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος τους από τον εισαγγελέα, ωστόσο ακόμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr αυτές δεν έχουν ασκηθεί ακόμη. Οι κατηγορίες που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι για απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία για τον συνδικαλιστή, είναι μετά από αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας σε δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στα οποία το ΑΦΜ του εν λόγω, όπου φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι κατηγορούμενοι στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα.

Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη. Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024.