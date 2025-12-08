Ελλάδα

Έλενα Παπαρίζου: Ο Κωστής Μαραβέγιας την αντικαθιστά στα σημερινά γυρίσματα του «The Voice of Greece»

Η ίδια μάλιστα δεν θα τραγουδήσει στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Περιστερίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, και τη θέση της θα πάρει η αγαπημένη Πέγκυ Ζήνα
Έλενα Παπαρίζου
Έλενα Παπαρίζου NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Έλενα Παπαρίζου η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, αφού μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece» ένοιωσε έντονη αδιαθεσία και γι’ αυτο δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο σημερινό γύρισμα του διαγωνισμού και την θέση της θα πάρει ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία την ώρα των γυρισμάτων του «The Voice of Greece» και οι γιατροί έκριναν ότι ήταν απαραίτητο να νοσηλευτεί για παρακολούθηση, με τον Κωστή Μαραβέγια λοιπόν να ξαναεμφανίζεται στις οθόνες μας.

Τη θέση της στο σημερινό γύρισμα, που αφορά στο επεισόδιο που θα δούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, παίρνει ο Κωστής Μαραβέγιας. Δεν είναι επίσης ακόμη γνωστό το για πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια.

Στην ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, MINOS EMI, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η ίδια ζητά συγγνώμη και την κατανόηση του κοινού:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Δεν θα τραγουδήσει στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Περιστερίου

Η Έλενα Παπαρίζου μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει και κατά τη μεγάλη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Περιστερίου, κάτι που δυστυχώς ακυρώνεται.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, έκανε γνωστό το γεγονός και προσθέτει ότι στη θέση της Έλενας Παπαρίζου θα εμφανιστεί με μια ξεχωριστή συναυλία η Πέγκυ Ζήνα.

Τη μεγάλη εορταστική βραδιά θα ανοίξει ο Γιώργος Τσαλίκης, δίνοντας το σύνθημα για ένα δυναμικό, χαρούμενο και γιορτινό μουσικό πρόγραμμα.

