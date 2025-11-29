Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων για τον χαρακτηρισμό τρανσφοβική»

Η Ελεονώρα Μελέτη είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον των δημοσιογράφων που υιοθέτησαν τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική», με τον οποίο την είχε χαρακτηρίσει προ ημερών η Έλενα Ακρίτα.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να αποκαταστήσει τις θέσεις της, ενώ τόνισε ότι δεν έχει διαβάσει την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα.

«Η βία στα social media είναι ένα φαινόμενο των καιρών. Είναι μια νέα μορφή βίας. Και επειδή είναι τόσο φρέσκια αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί. Σε αυτό δίνουμε πάρα πολλή έμφαση και ευρωπαϊκά… Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ και έχω αποκτήσει μια ψυχική ανθεκτικότητα και δεν αφήνω τα σχόλια αυτά να με επηρεάζουν. Παίρνω και τα μέτρα που προβλέπονται από τις πλατφόρμες. Έχω κλείσει τα σχόλια – όχι γιατί φιμώνω, ούτε γιατί δε με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, αλλά γιατί δε με ενδιαφέρει η τοξικότητα του κόσμου. Δε με ενδιαφέρει να γίνονται το προφίλ μου, οι φωτογραφίες, οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις μου ένα πεδίο για να βγάλει ο άλλος μια ρητορική μίσους», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

«Δεν έχω διαβάσει την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα. Για αυτό το “τρανσφοβική” εγώ για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων για τον χαρακτηρισμό. Αν το έλεγα ως παρουσιάστρια μιας εκπομπής ότι τα φύλα είναι δυο, θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη του να σχολιαστώ για κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από αυτούς που δε συμφωνούν. Όταν όμως εγώ αυτή τη στιγμή, κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που μου αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός», είπε.

«Έχω υπογράψει περισσότερες από 108 τροπολογίες για τα τρανς άτομα και μια παράγραφο για την κατάργηση της τρανσφοβίας. Οπότε, εδώ έχουμε να κάνουμε συκοφαντική δυσφήμηση εσκεμμένη και με συγκεκριμένη πρόθεση. Λέει ψέματα ο τίτλος, είναι παραπλανητικός και λέει πράγματα που καταρρίπτονται από τη δημόσια θεσμική μου συμπεριφορά», ξέσπασε.

«Η τηλεόραση είναι το επάγγελμα με το οποίο βιοποριζόμουν 25 χρόνια. Είναι η επαγγελματική μου ζωή, η καριέρα μου, το μέσo που με έχει φέρει στο σήμερα. Την αγαπώ. Δεν μου λείπει το να έχω μία εκπομπή» είπε για την τηλεόραση.

Το σχόλιο της Έλενας Ακρίτα

Η χθεσινή τρανσφοβική, ιντερφοβική και αντιεπιστημονική τοποθέτηση της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ Ελεονώρας Μελέτη – αρνείται το φάσμα της ταυτότητας φύλου, αρνείται το φάσμα των χαρακτηριστικών φύλου και παρουσιάζει τις διεκδικήσεις των τρανς, των ίντερσεξ και των μη-δυαδικών προσώπων ως “απειλή”- δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την ορατότητα και την ασφάλεια των ατόμων αυτών.

(rainbow) Ο λόγος της κ. Μελέτη αποκλείει. Δεν συμπεριλαμβάνει, δεν στηρίζει, δεν προστατεύει. Αντίθετα, διχάζει, οξύνει τα πνεύματα και προωθεί την μισαλλόδοξη ρητορική της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς.

Η ορατότητα είναι δικαίωμα.

Η αξιοπρέπεια αδιαπραγμάτευτη.

Χθες (8 Νοεμβρίου) ήταν η Διεθνής Ημέρα Ίντερσεξ Αλληλεγγύης & Μνήμης για τα άτομα τα οποία στην Ελλάδα του 2025, εξακολουθούν να ζουν στο περιθώριο.

Απαιτούμε πραγματική θεσμική ορατότητα για τα ίντερσεξ άτομα.

Σαφείς και εύκολα προσβάσιμες διαδικασίες νομικής αναγνώρισης, για τρανς, ίντερσεξ και μη-δυαδικά πρόσωπα.

Πρωτόκολλα υγείας που σέβονται την φυσική ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών φύλου.

Εκπαίδευση και δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προκαταλήψεις.

Στεκόμαστε δίπλα στα ίντερσεξ, στα τρανς και στα μη-δυαδικά άτομα.

Χωρίς σιωπές.

Χωρίς αναβολές», είχε αναφέρει στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.

Η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη για τα φύλα

«Τα φύλα είναι δύο.

Αρσενικό θηλυκό. Εντοπίζονται σπανιότατα κ κάποιες μεσοφυλικές παραλλαγές που έρχονται ως εξαιρέσεις να επιβεβαιώσουν το κανόνα του δίπολου χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουν ή να αλλάξουν τη βιολογική πραγματικότητα.

Τα φύλα δεν είναι σε φάσμα.

«Σε φάσμα» βρίσκεται το αφήγημα των προσδοκιών και των κοινωνικών ρόλων που συνοδεύει αυτά τα δύο φύλα και θέλει προσοχή και αγώνα για να αλλάξει ώστε να μην καλλιεργεί και συντηρεί βία κ ανισότητες .

Ο αγώνας όμως αυτός για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών δεν χωράει ούτε λαϊκισμό, ούτε ιδεολογικές θολούρες.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προστατεύει γυναίκες, κορίτσια άντρες , αγόρια, από τη βία.

Η οποιαδήποτε όμως «δήθεν ατζέντα» που με το αφήγημα της αποσκοπεί στο να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις όρους κ αξίες προκαλεί σύγχυση, δεν απελευθερώνει – ακυρώνει.

Κάνει κακό εκεί που χρειάζεται καθαρή φωνή και σοβαρότητα: στα δικαιώματα των γυναικών.

Αυτών τα δικαιώματα, ναι , κατά περιστάσεις και καταπατώνται και δεν αναγνωρίζονται.

ΟΛΟΙ οι άλλοι που νιώθουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματα τους επειδή:

δεν θέλουν να “χωρέσουν” σε φύλο,

θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κλπ,

θέλουν να νιώθουν κ να εκφράζονται αλλιώς ως προς το αναμενόμενο για το βιολογικό τους φύλο,

Θέλουν Δευτέρα με Πέμπτη να νιώθουν το ένα φύλο, και ΠΣΚ να εκφράζονται με το άλλο

Μπορούν να το κάνουν ελεύθερα! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!

Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

*προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Καμία αναφορά, άμεση ή έμμεση δεν γίνεται στους ομοφυλόφιλους τα κεκτημένα των οποίων επίσης πλήττονται από την παρανόηση κ τη σύγχυση που προκαλούν στον κόσμο η χρήση κ η διασπορά εννοιών με αυθαίρετο τρόπο από τις ατζέντες της μοδός, κ για τα δικαιώματα των οποίων εργάζομαι με πάθος στο ΕΚ», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη.