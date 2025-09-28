Ελευσίνα: Αστυνομικοί έπιασαν διακινητή ναρκωτικών «στον ύπνο» – Έκρυβε σχεδόν 1 κιλό κάνναβης σε γυάλινα βαζάκια

Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν οι αρχές, για διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από έφοδο στο σπίτι του στην Ελευσίνα.

Αστυνομικοί, φορώντας πολιτικά ρούχα, «μπούκαραν» σπίτι του διακινητή ναρκωτικών, ο οποίος μένει με την μητέρα και τη γιαγιά του στην περιοχή της Ελευσίνας, με τη χρήση πολιορκητικού κριού.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν πάνω από 800 γραμμάρια κάνναβης, χωρισμένα σε μικρότερες ποσότητες σε σακουλάκια τα οποία αποθήκευε σε ταξιδιωτικό σάκο. Μάλιστα, ο διακινητής έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα σε γυάλινα βαζάκια τα οποία βρήκαν και κατάσχεσαν οι άντρες της ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία, κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του δράστη έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, ψάχνοντας αφορμή για να τον «τσακώσουν».

Η έφοδος στο σπίτι του έγινε όσο ο διακινητής κοιμόταν. Η μητέρα και η γιαγιά του φαίνεται πως δεν γνώριζαν για την εγκληματική δράση του άντρα.

Γείτονάς του, μιλώντας στο Star ανέφερε: «Το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Από τότε βλέπαμε καθημερινά να μπαινοβγαίνουν άγνωστοι στην πολυκατοικία, ενώ υπήρχε και μία έντονη μυρωδιά».

Παράλληλα, οι αρχές κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή αύριο Δευτέρα (29.09.2025).