Ελευθερία Γιακουμάκη: Αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης – Είχε προσαχθεί στην αστυνομία για την εξαφάνισή της και αφέθηκε ελεύθερος

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις όσον αφορά την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης, με μία είδηση να περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώς το απόγευμα της Τρίτης 21.04.2026, βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Ο συνομήλικος πρώην σύντροφος της γυναίκας που έχουν χαθεί τα ίχνη της από την Κυριακή 19.04.2026, από το Ηράκλειο, είχε προσαχθεί για να καταθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερος ο 43χρονος Μ.Α., βρέθηκε νεκρός με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με το cretalive.gr, χρησιμοποιώντας κοντόκαννη καραμπίνα σε εκκλησία, κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Η 43χρονη, είναι μητέρα 3 παιδιών και εξαφανίστηκε την Κυριακή (19/4/2026) από τις Δάφνες Ηρακλείου, με τα ερωτηματικά να πληθαίνουν. Το τελευταίο στίγμα από το κινητό της εντοπίστηκε στις Πάνω Αρχάνες, με τις έρευνες να στρέφονται στην περιοχή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο, ενώ η οικογένειά της ζει ώρες απόγνωσης, περιμένοντας κάποιο νέο που θα δώσει απαντήσεις.

Την εξαφάνιση, δήλωσε ο 21χρονος γιος της γυναίκας, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της να προκαλεί ανησυχία καθώς όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, δεν θα εξαφανιζόταν έτσι. Το κουβάρι που περιπλέκει την υπόθεση, είναι ότι λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της είχε δικαστήριο με τον πρώην άντρα της.

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις θρίλερ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε η ίδια ούτε το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda HR-V. Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της εντοπίστηκε στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, μια ζώνη με ευρεία γεωγραφική κάλυψη ενώ η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά της ήταν ένα μήνυμα προς τον γιο της, στο οποίο ανέφερε ότι θα τον καλέσει αργότερα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο άνδρας, εμφανίστηκε στις αρχές έχοντας κάποιες γρατζουνιές στο πρόσωπο, με τον ίδιο να τις αποδίδει σε ατύχημα με το μηχανάκι. Μετά την προσαγωγή του, είχε αφεθεί ελεύθερος.

Σχετικά με τη σχέση της Ελευθερίας με τον 43χρονο πρώην σύντροφό της, όπως περιγράφει η μητέρα της, δεν γνώριζε πολλά, καθώς δεν είχαν πολλές επαφές. Η εξαφανισμένη γυναίκα, είχε σχέση μαζί του για περίπου έναν χρόνο ενώ φαίνεται να είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες.