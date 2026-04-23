Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος είχε αφήσει σφραγισμένο γράμμα στη νέα του σύντροφο – «Δεν έχει νόημα η ζωή μου»

Νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο που συγκλονίζει την Κρήτη.

Δράστης είναι ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο οποίος μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 43χρονης στο Ηράκλειο, έβαλε τέλος στη ζωή του αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισής της.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα γράμμα στη νέα του σχέση και της είχε ζητήσει να το ανοίξει, μόνο στην περίπτωση που μάθει πως είναι νεκρός.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News «όπως αναδείχθηκε στο ενδιάμεσο της έρευνας των αστυνομικών, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα κλειστό γράμμα στη φίλη του, όπου της είχε ζητήσει, προ δύο μηνών, να το ανοίξει μόνο αν πληροφορηθεί τον θάνατό του».

Τα νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 40χρονο: «Το άνοιξε λοιπόν η κοπέλα και λέει το γράμμα αυτό διάφορες καταστάσεις.

Λέει ότι είχε κάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας και λέει, προ διμήνου όλο αυτό, ότι θέλει, γιατί έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, να θέσει τέλος στη ζωή του», συμπληρώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτό, δύο μήνες νωρίτερα».