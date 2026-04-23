Ελευθερία Γιακουμάκη: Συγκλονίζει ο αδερφός της 43χρονης – «Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει»

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τον τρόπο δράσης του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία της στο Ηράκλειο.

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα τριών παιδιών, εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/04/026) σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο, μέσα στο αυτοκίνητό της, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο με την δολοφονία της να συγκλονίζει τη χώρα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές δείχνουν ως δράστη τον πρώην σύντροφό της.

Από την πρώτη στιγμή μετά το έγκλημα, ο 40χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές και να καλύψει τα ίχνη του. Ακόμη και όταν προσήχθη για ανάκριση, ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνιση της γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου.

Μάλιστα σύμφωνα με το creta24 όταν συνάντησε τον αδελφό της στο αστυνομικό τμήμα, τον χαιρέτησε ψυχρά και υποστήριξε πως είχε μήνες να επικοινωνήσει μαζί της.

«Τον είδα στο τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδελφή μου», ανέφερε συγκλονισμένος ο αδελφός της, προσθέτοντας πως ο δράστης, χωρίς να ερωτηθεί, του είπε ότι αγνοούσε πού βρισκόταν η Ελευθερία.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί την Παρασκευή (24/04/2026) στις Δαφνές Ηρακλείου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 12:00. Συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν στον τόπο όπου έζησε.

Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, μέσα στο όχημά της. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 40χρονος της είχε κλείσει ραντεβού την Κυριακή και την πυροβόλησε στο κεφάλι αμέσως μόλις συναντήθηκαν, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στη Σταυρακιανή Καμάρα.

Στη συνέχεια, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, τον τόπο καταγωγής του.

Για ημέρες, η οικογένειά της ζούσε με την αγωνία της εξαφάνισης, μέχρι που επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι τους. Ο δράστης, την Τρίτη 21 Απριλίου, όταν αντιλήφθηκε ότι οι αρχές πλησίαζαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε ξωκλήσι κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα, στην ίδια περιοχή όπου είχε επιχειρήσει να αποκρύψει τη σορό της γυναίκας.