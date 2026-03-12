Ελληνικά F-16 και Patriot προστατεύουν τη Βουλγαρία: Ενισχύεται η αεράμυνα σε περίπτωση απειλής από τη Μέση Ανατολή

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στο αίτημα της Βουλγαρίας για ενίσχυση της προστασίας της χώρας από απειλές που μπορεί να έρθουν από το Ιράν, όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Μια πυροβολαρχία Patriot και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 θα προστατεύουν τον εναέριο χώρο της γειτονικής χώρας.

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας, των F-16, με τη βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντός του FIR Σόφιας, με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών F-16 Block 30 της 330 Μοίρας «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» από την 111 Πτέρυγα Μάχης, καθώς και 2 αεροσκαφών MiG-29 της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Αεροποριών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

«Είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones», είπε σήμερα ο κ.Δένδιας, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βούλγαρο ομόλογό του.

Πηγή: OnAlert