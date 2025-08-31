Ελλάδα

Ελληνικό: Χειρίστρια γερανού έγινε viral στο TikTok – Εντυπωσιακά βίντεο από το σημείο

Η εντυπωσιακή θέα από τα 150 μέτρα ύψος προσφέρει ένα μαγευτικό θέαμα στους χρήστες
Η γυναίκα στον γερανό
Η γυναίκα στον γερανό / φωτό από tiktok

Μια γυναίκα που εργάζεται ως χειρίστρια γερανού ανέβαζε βίντεο στο TikTok την ώρα που εργαζόταν από ύψος 150 μέτρων και κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών καθώς εκείνη βρισκόταν κυριολεκτικά πάνω από τα εντυπωσιακά έργα ανάπλασης στο Ελληνικό. Τα βίντεο της έχουν γίνει viral και είναι πραγματικά καθηλωτικά. 

Στο πιο πρόσφατό βίντεο της χειρίστριας γερανού, διάρκειας 1 λεπτού και 10 δευτερολέπτων, μιλώντας στα γαλλικά, ξεκινά με τη φράση: «Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς οδηγώ τον γερανό», πριν ξεκινήσει να εξηγεί βήμα-βήμα τη διαδικασία χειρισμού του ογκώδους μηχανήματος στο Ελληνικό.

Η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό της καμπίνας και τα χειριστήρια ενώ φαίνεται και η πανοραμική θέα από τα 150 μέτρα ύψος, προσφέροντας στους θεατές μια σπάνια ματιά σε ένα επάγγελμα που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης.

@sky.crane.operator #Athens#Greece#construction #craneoperator #foryou ♬ son original –

Και σε άλλα βίντεο που έχει ανεβάσει, η χειρίστρια απαντά με χιούμορ στους followers της ακόμα και για το αν έχει τουαλέτα η καμπίνα της, ενώ παρουσιάζει και την εντυπωσιακή θέα κάνοντας τη δουλειά της.

@sky.crane.operator Crane operator in action #foryou #Greece #Athens #grues # #constructionsite #The #ellinikon #riviera #tower #women #Potain #fypシforyoupage#viral #towercraneoperator #France # # # # # ♬ son original –

Τα βίντεο έχουν γίνει viral και έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εντοπίστηκαν φυτείες κάνναβης και 2.250 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή στη Σπάρτη - Τέσσερις συλλήψεις
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης
Τούρκος διακινητής ο κρατούμενος που πήδηξε από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου και αγνοείται
Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Λιμενικό
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
21
Newsit logo
Newsit logo