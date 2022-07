Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με συνολικά 10 σταθμούς φόρτισης, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής.

Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον νέα υπηρεσία παρέχεται δωρεάν τους τρεις πρώτους μήνες, σε όλους όσους σταθμεύουν στο πάρκινγκ του Μεγάρου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ονομαστικής ισχύος 22 kW ο καθένας, έχουν τοποθετηθεί στο δεύτερο επίπεδο (P2) του υπόγειου χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει τις υφιστάμενες υποδομές του εμβληματικού κτιρίου της πρωτεύουσας, στηρίζοντας την βιώσιμη κινητικότητα των επισκεπτών και των εργαζομένων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση και τη σύνδεση των σταθμών με την υφιστάμενη υποδομή του Μεγάρου και την εφαρμογή ElpeFuture ChargenGo για την εύκολη εξυπηρέτηση των χρηστών και, φυσικά, πληροί όλες τις προβλεπόμενες διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Με την ένταξή τους στο δίκτυο σταθμών φόρτισης ElpeFuture ChargenGo, οι διαθέσιμες θέσεις στο Μέγαρο θα εμφανίζονται online στην εφαρμογή κινητού. Οι τιμές ορίζονται σύμφωνα με το τιμολόγιο της ElpeFuture ChargenGo, με τη χρέωση να ξεκινά από 01/11/2022.

Ο κύριος Σπύρος Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος της ElpeFuture και Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανέφερε σχετικά με τη νέα συνεργασία: «Ο ενεργειακός μετασχηματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Διευκολύνουμε, εμπράκτως, την εθνική προσπάθεια για μια δίκαιη μετάβαση και υποστηρίζουμε τις εναλλακτικές μορφές κινητικότητας, μέσα και έξω από τον αστικό ιστό. Η συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής, που αποτελεί τοπόσημο Πολιτισμού για τη χώρα μας, συμβαδίζει με την ξεκάθαρη βούληση της ElpeFuture να ηγηθεί στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και προσφέροντας στον Έλληνα καταναλωτή πρωτοποριακά προϊόντα και καινοτόμες “πράσινες” υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του. Η εποχή της ηλεκτροκίνησης είναι ήδη εδώ και μας εμπνέει όλους».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κύριος Νίκος Πιμπλής, δήλωσε: «Το Μέγαρο προσφέρει τους χώρους του για τη δημιουργία του μεγαλύτερου κέντρου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την πρόθεσή του να συνεισφέρει έμπρακτα τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός του συνολικά, όσο και στην εξυπηρέτηση και ενθάρρυνση των επισκεπτών του να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο οικολογικά».