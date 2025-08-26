Ελλάδα

Ένας 58χρονος οδηγός ταξί βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι στο λιμάνι του Πειραιά

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Τραγικό περιστατικό με έναν οδηγό ταξί σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό ένας 58χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο, κατά την ώρα που έφτανε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

