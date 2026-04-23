Ένας θάνατος από γρίπη και περιορισμένη κυκλοφορία κορονοϊού – Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η κυκλοφορία τόσο της γρίπης όσο και του κορονοϊού στη χώρα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία (16/2026) επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Όσον αφορά τη γρίπη, καταγράφηκε ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη, ενώ η θετικότητα κινείται κάτω από το 10%. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, την ίδια περίοδο δεν αναφέρθηκε νέο σοβαρό κρούσμα που να απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για τον κορονοϊό, η επιδημιολογική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ήπια. Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περιοχών που παρακολουθούνται, βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας περιορισμένη διασπορά στην κοινότητα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 16/2026 καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (24 εισαγωγές). Ωστόσο, δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις ούτε θάνατοι.

Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 04/2026, κινούμενος πλέον σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 16/2026 δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 16/2026 δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 16/2026 η θετικότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. ✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής

ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 16/2026 καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=24).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 16/2026 δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ούτε νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 16/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 91.

✓ Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των NB.1.8.1, XFG και ΒΑ.3.2 (στελέχη υπό παρακολούθηση από το ECDC/WHO), με τη ΝΒ.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

✓ Κατά την εβδομάδα 16/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους, ενώ μετά την εβδομάδα 9_2026 κινείται σε επίπεδα θετικότητας κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Την εβδομάδα 16/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου Sentinel ΠΦΥ. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται

από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 05/2026. Την εβδομάδα 16/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (41 νέες εισαγωγές έναντι 40 την εβδομάδα 15/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 16/2026 δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 16/2026 έχουν καταγραφεί 162 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 83 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 16/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 167.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 16/2026, μεταξύ 4.947 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 738 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 737 που τυποποιήθηκαν, τα 735 ήταν τύπου Α και δύο τύπου Β.

✓ Από τα 536 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 344 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 192 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

✓ Κατά την εβδομάδα 16/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.