Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, κάλεσε στη γραμμή SOS 15900 ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στο 100. Εάν δεν μπορείς να μιλήσεις, στείλε email στο sos15900@isotita.gr.