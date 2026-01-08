Συμβαίνει τώρα:
Ένταση ανάμεσα σε αγροτοσυνδικαλιστές: «Βαφτίζετε τους ντελιβεράδες, μπλόκα» – «Μας έλεγαν λαγούς, προδότες και καλικάντζαρους και δεν το καταδίκασες»

Ρίζος Μαρούδας και Γιάννης Βογιατζής είχαν έντονο διάλογο στον αέρα
Ρίζος Μαρούδας
Ο Ρίζος Μαρούδας / (EUROKINISSI)

Ένταση επικράτησε σε ζωντανή σύνδεση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα και τον Γιάννη Βογιατζή, εκπρόσωπο του μπλόκου των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια.

Αφορμή ήταν η αμφισβήτηση εκ μέρους του κ. Μαρούδα ότι υπάρχουν 18 μπλόκα αγροτών που με επιστολή τους έχουν ζητήσει συνάντηση χωρίς όρους με τον πρωθυπουργό.

«Δεν υπάρχουν 18 μπλόκα. Εμείς δεν ξέρουμε καμία επιστολή και δεν ξέρω τι επιστολή σας ήρθε», είπε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα. Και πρόσθεσε: «εμείς είμαστε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων».

Αυτό, προκάλεσε την αντίδραση του έτερου αγροτοσυνδικαλιστή, Γιάννη  Βογιατζή ο οποίος είπε: «ο συνάδελφος καλά θα κάνει να μην ασχολείται μαζί μας όπως δεν ασχολούμαστε κι εμείς με τα δικά του τα μπλόκα».

Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά ο Ρίζος Μαρούδας είπε: «ε, μην λέτε και 18 μπλόκα, έξι μπλόκα είναι».

Για να πάρει την απάντηση: «Μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν, που έχετε τους ντελιβεράδες και τους λέτε μπλόκα. Σε παρακαλώ πολύ».

«Μας έχετε σούρει τα μύρια όσα και δεν θα ασχοληθούμε», σχολίασε ο Ρίζος Μαρούδας για να απαντήσει ο Γιάννης Βογιατζής: «Εσείς μας βρίζατε. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Οι λαγοί και οι προδότες και οι σκαντζόχοιροι και οι καλικάντζαροι. Έτσι μας λέγατε. Δεν τα είπαμε εμείς και ούτε έβγαλες καμία ανακοίνωση να τους καταδικάσεις».

«Παίζετε το παιχνίδι της κυβέρνησης», απάντησε ο Ρίζος Μαρούδας. 

