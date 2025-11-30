Ελλάδα

Εντοπίστηκε ο 16χρονος που αγνοούνταν από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Ο ανήλικος εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
Χαμόγελο του Παιδιού
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα χτες Σάββατο (29.11.2025) για την εξαφάνιση ανηλίκου, όπως ανέφερε η οικογένειά του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 16χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. Ευτυχώς, ο ανήλικος εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η περιπέτεια του 16χρονου έληξε σήμερα 30/11/25 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο ανήλικος βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του.

Στις 29/11/25 είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σήμερα 30/11/25 και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αουάν Χασάν Αχμέτ (Awan Hassan Ahmed) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε σοβαρή κατάσταση η σύντροφος του γόνου επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Χειρουργήθηκε και παραμένει στο ΚΑΤ
Σε νέα πλάνα φαίνεται η ανεξέλεγκτη πορεία του 29χρονου, ο οποίος όπως φαίνεται είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής
Λούτσα
22
Η στιγμή που φτάνει η αστυνομία στον Κολωνό μετά την εσκεμμένη παράσυρση του 22χρονου
Το newsit.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα, λίγο μετά την παράσυρση, στα οποία φαίνεται όχημα της αστυνομία να φτάνει στο σημείο της παράσυρσης, καθώς και η προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας
Κολωνός: Η στιγμή που φτάνει η αστυνομία μετά την εσκεμμένη παράσυρση του 22χρονου
Newsit logo
Newsit logo