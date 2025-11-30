Εντοπίστηκε ο 16χρονος που αγνοούνταν από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα χτες Σάββατο (29.11.2025) για την εξαφάνιση ανηλίκου, όπως ανέφερε η οικογένειά του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 16χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. Ευτυχώς, ο ανήλικος εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η περιπέτεια του 16χρονου έληξε σήμερα 30/11/25 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο ανήλικος βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του.

Στις 29/11/25 είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σήμερα 30/11/25 και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αουάν Χασάν Αχμέτ (Awan Hassan Ahmed) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.