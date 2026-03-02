ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για δύο σκευάσματα για αδυνάτισμα που περιέχουν απαγορευμένη ουσία

Πρόκειται για δύο σκευάσματα, το ένα σε μορφή χαπιών και το άλλο σε μορφή τσαγιού, που προωθούνται μέσω διαδικτύου για αδυνάτισμα, με τον ΕΟΦ τώρα, να εφιστά την προσοχή των καταναλωτών…

Συγκεκριμένα, είναι τα προϊόντα MiNX capsules και MiNX tea. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, προωθούνται για τον έλεγχο της όρεξης και τη διευκόλυνση της απώλειας βάρους» αλλά «περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη όπως προέκυψε από εργαστηριακούς ελέγχους των αρχών της Γερμανίας»

«Η ουσία αυτή δεν αναγράφεται στη συσκευασία και η χρήση των προϊόντων αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Ο ΕΟΦ τονίζει την μη χρήση και την άμεση ενημέρωση στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά έρθουν στην κατοχή των καταναλωτών.

Σημειώνεται, ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.