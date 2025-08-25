ΕΟΦ: Πάνω από 600 συμπληρώματα διατροφής εκτός αγοράς την τελευταία δεκαετία λόγω νοθείας

Περισσότερα από 600 συμπληρώματα διατροφής αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά την περίοδο 2015-2024, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι αρκετά από αυτά περιείχαν νοθευμένες ουσίες ή συστατικά που δεν αναγράφονταν, ενώ σε άλλα εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα ποιότητας.

Οι ανακλύσεις αυτές από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων αποτυπώνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Dietary Supplements και δείχνει πως τα περισσότερα σκευάσματα συμπληρωμάτων διατροφής που ανακλήθηκαν ήταν για σεξουαλική τόνωση ή απώλεια βάρους. Την υπογράφουν επιστήμονες από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλα ακαδημαϊκά κέντρα. Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι σχεδόν δύο στα τρία πωλούνταν μέσω διαδικτύου, γεγονός που καταδεικνύει τους κινδύνους των ανεξέλεγκτων online αγορών.

Όπως αναφέρουν, από το 2015 έως το 2024 ανακλήθηκαν στην χώρα μας 602 συμπληρώματα διατροφής. Το 39% εξ αυτών πωλούνταν για σεξουαλική τόνωση. Το 21% πωλούνταν για απώλεια βάρους και το 10% για σωματοδόμηση (bodybuilding).

Οι ανακλήσεις έγιναν κυρίως για τρεις λόγους. Μακράν ο σημαντικότερος ήταν ότι περιείχαν νοθευμένα συστατικά (62% των περιπτώσεων). Στο 15% των περιπτώσεων υπήρχαν προβλήματα ελέγχου ποιότητας. Στο 9%, εξ άλλου, παραβίαζαν τη νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα (novel foods).

Το 63% των ανακλήσεων αφορούσαν συμπληρώματα διατροφής που πωλούνταν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το εύρημα αυτό «υπογραμμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους μη ρυθμιζόμενους δρόμους του ηλεκτρονικού εμπορίου», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Και μέλια ή πάστες

Η πιο συχνή μορφή των συμπληρωμάτων που ανακλήθηκαν ήταν οι κάψουλες (56%) και οι σκόνες (16%). Οι μορφές αυτές είναι και οι πιο οικονομικές και απλές στην παρασκευή τους.

Ωστόσο αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία σκευασμάτων σε μορφή μελιού ή πάστας. Οι μορφές αυτές είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές για όσους αναζητούν «φυσικά» συμπληρώματα διατροφής, σημειώνουν οι ερευνητές.

Οι ανακλήσεις του ΕΟΦ είχαν επίσης εποχιακή διακύμανση. Ήταν περισσότερες τον χειμώνα, όταν προφανώς είναι υψηλότερη και η ζήτηση. Όσον αφορά τις κύριες κατηγορίες συμπληρωμάτων που ανακλήθηκαν, υπήρχαν κάποιες μικρές, αλλά όχι στατιστικώς σημαντικές εποχιακές διαφορές.

Τα τονωτικά της σεξουαλικής λειτουργίας, π.χ., που περιείχαν χωρίς να το αναγράφουν φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία (π.χ. σιλδεναφίλη ή ταδαλαφίλη), ανακλήθηκαν με λίγο μεγαλύτερη συχνότητα Ιανουάριο και Απρίλιο. Τα συμπληρώματα για αδυνάτισμα Ιανουάριο και Δεκέμβριο – εποχές που πολλοί προσπαθούν να χάσουν λίγα κιλά. Τέλος, τα συμπληρώματα διατροφής για σωματοδόμηση ανακαλούνταν με αρκετά σταθερό ρυθμό, με μια ελαφρά αύξηση στα τέλη του καλοκαιριού.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της εγρήγορσης σε περιόδους υψηλού κινδύνου, λένε οι ερευνητές. Δείχνουν επίσης πόσο σημαντική είναι η συνεχής ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά και η προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν όσοι κάνουν διαδικτυακές αγορές.

Πηγή: iatropedia.gr