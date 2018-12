Από επεισόδια στα Εξάρχεια “σημαδεύτηκε” για μια ακόμη χρονιά η επέτειος της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το 2008, στην “καρδιά” των Εξαρχείων.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, 06.12.2018, αλλά και το βράδυ με τις εικόνες από τα επεισόδια να είναι σοκαριστικές.

Πάντως, οι εικόνες αυτές δεν έμειναν… εντός συνόρων, αφού ήδη το Associated Press έχει αναρτήσει ένα βίντεο με τον… χαμό των Εξαρχείων στο Twitter.

Έτσι, οι εικόνες της… φωτιάς ταξιδεύουν πια σε ολόκληρο τον κόσμο.

“Νέες διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην Ελλάδα ανήμερα της 10ης επετείου από την δολοφονία ενός εφήβου από την αστυνομία, ώρες μετά τις αρχικές βίαιες διαδηλώσεις, κατά τις οποίες νεαροί κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στην αστυνομία με μολότοφ και πέτρες”, αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

New protest marches start in Greece on the 10th anniversary of the fatal police shooting of a teenager, hours after violent initial demonstrations where masked youths attacked police with firebombs and stones. https://t.co/cCUpOyagd8 pic.twitter.com/nQnglg4er7

— The Associated Press (@AP) December 6, 2018