Επεισοδιακή καταδίωξη στα Γρεβενά: 47χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο και χτύπησε αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός 47χρονου οδηγού προχώρησαν οι Αρχές στα Γρεβενά, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο και στη συνέχεια κινήθηκε με το όχημά του προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά.

Το περιστατικό με σημειώθηκε όταν ο τραυματίας αστυνομικός και τα υπόλοιπα μέλη της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στα Γρεβενά κατά τη διάρκεια περιπολίας, επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος.

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Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης των αστυνομικών και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε διαφορετική περιοχή των Γρεβενών, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 47χρονος εξακολούθησε να μην συμμορφώνεται στις υποδείξεις των αστυνομικών, επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να κινήθηκε με το όχημά του προς την πλευρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να τραυματιστεί ελαφρά.

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Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών.