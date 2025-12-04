Συμβαίνει τώρα:
Επεισοδιακή σύλληψη 49χρονου που πουλούσε ηρωίνη: Κατάπιε τα ναρκωτικά και κλώτσησε αστυνομικούς – Χειροπέδες και σε λιμενικό

Έκρυβε τα ναρκωτικά στη σέλα ή στη ρόδα της μηχανής του και την αποκαλούσε «μπλούζα» για να μην καρφωθεί - Καθημερινός πελάτης του ο λιμενικός
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Άκρως επεισοδιακή σύλληψη ενός 49χρονου ο οποίος πουλούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής ηρωίνη. Μέσα στους πελάτες του ήταν και λιμενικός ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 3 άτομα.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον 49χρονο ο οποίος πούλαγε ηρωίνη όλο το 24ωρο, είτε χέρι με χέρι έξω από συγκεκριμένη πολυκατοικία είτε κρύβοντας τα ναρκωτικά στη ρόδα ή στη σέλα της μηχανής του. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως μέσα στους πολλούς πελάτες του ήταν και ένας λιμενικός ο οποίος πήγαινε καθημερινά στο διαμέρισμά του.

Για να καλύψει τα ίχνη του ο 49χρονος, φρόντιζε πριν από κάθε πώληση να γνωρίζει την ακριβή ποσότητα της ηρωίνης που θα έδινε. Ταυτόχρονα, αντί για ηρωίνη την αποκαλούσε «μπλούζα».

Αστυνομικοί βρήκαν τον 49χρονο, το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) και τον συνέλαβαν. Για να αποφύγει την σύλληψη, κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε πάνω του και ξεκίνησε να κλωτσά με μανία ώστε να απωθήσει τους αστυνομικούς.

Χειροπέδες πέρασαν και στον λιμενικό ο οποίος είχε πάνω του 2 συσκευασίες με ηρωίνη.

Από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 5,16 γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 10,37 γραμμαρίων.
  • ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 2,90 γραμμαρίων,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • 3 ναρκωτικά δισκία,
  • 2 κινητά τηλέφωνα και
  • 484 ευρώ

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 49χρονος είχε εμπλακεί σε 14 διακινήσεις ηρωίνης ενώ ο λιμενικός είχε αγοράσει τουλάχιστον 8 φορές τη ναρκωτική ουσία μεταξύ 01-11-2025 έως 02-12-2025.

Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.

