Έπεσε το Facebook!

Ένα απέραντο… λευκό έβλεπαν για λίγα λεπτά οι χρήστες του Facebook σε ολόκληρο τον κόσμο το απόγευμα της Τετάρτης, 06.02.2019, με τα… παραδοσιακά παράπονα στο Twitter να μην αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η κεντρική σελίδα του δημοφιλούς μέσου κοινωνικού δικτύου δεν ανταποκρίνονταν, αν και υπήρχαν αναφορές πως στα κινητά και τα tablets τα πρόβλημα δεν είχε παρουσιαστεί.

Στους υπολογιστές, πάντως, το Facebook δεν λειτουργούσε για κάποια λεπτά.

Όπως προαναφέραμε, κάθε φορά που γίνεται κάτι ανάλογο -και γίνεται συχνά το τελευταίο διάστημα- πολλοί χρήστες του… παιδιού του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σπεύδουν στο.. Twitter για να διαμαρτυρηθούν. Το σημερινό πρόβλημα δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

I'm working on library social media posts for February/March . . . and Facebook is down. pic.twitter.com/9UDT3Kaph9

Facebook is down which makes me wonder whats going on with the deep state

— #OBAMAGATE (@mgiordano0001) February 6, 2019