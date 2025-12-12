Συμβαίνει τώρα:
Έπιασαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ

Της πήραν το δίπλωμα για 60 ημέρες και θα πληρώσει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Στα «δίχτυα» της Τροχαίας και μάλιστα υπό την επήρεια αλκοόλ πιάστηκε η γνωστή τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η 42χρονη, όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, έπεσε στη «φάκα» του νόμου στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη για έλεγχο, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, της έκαναν αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι η οδηγός του δικύκλου είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Αυτή φυσικά ήταν η δεύτερη μέτρηση καθώς η πρώτη έδειξε 0,15.

Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να κοπεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

Η φωτογραφία χωρίς κράνος

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε προκαλέσει συζητήσεις καθώς είχε κυκλοφορήσει φωτογραφία της πάνω στο μηχανάκι, χωρίς να φοράει κράνος. 

Τότε, είχε κάνει μάλιστα, σχετική ανάρτηση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. 

«Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό» είχε γράψει μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

