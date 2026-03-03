Επιμένει η Τουρκία με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Τουρκία αδιαφορεί για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (03.03.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.