Ελλάδα

Επιμένει η Τουρκία με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Η Τουρκία αδιαφορεί για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (03.03.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
139
124
66
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Στο Ιράν ένα 10χρονο κορίτσι επιτρέπεται να παντρευτεί» λέει Ιρανή που ζει μόνιμα στην Ελλάδα
«Έχουν σφαχτεί χιλιάδες νέοι και νέες, έχουν γεμίσει οι φυλακές με πολιτικούς κρατουμένους, όλοι μιλάνε για πόλεμο και εμείς μιλάμε για επιχείρηση διάσωσης», λέει ο πρόεδρος Ιρανών στην Ελλάδα
34χρονη Ιρανή στην Ελλάδα
Οι συγγενείς θυμάτων Τεμπών απαντούν στην Μαρία Καρυστιανού – Κινούνται νομικά για συντονισμένες επιθέσεις και στοχοποίηση προσώπων
«Ο Σύλλογος έχει ήδη εκκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον όσων υποκινούν, ενορχηστρώνουν ή συμμετέχουν σε αυτές τις συντονισμένες επιθέσεις και τη στοχοποίηση προσώπων»
Μαρία Καρυστιανού
Newsit logo
Newsit logo