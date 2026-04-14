Επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς – Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Συνεχίζεται και σήμερα Τρίτη του Πάσχα (14.04.02026) η επάνοδος των εκδρομέων στην Αττική, με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών – Κορίνθου.

Η κίνηση είναι αυξημένη σε τμήματα των εθνικών οδών. Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών, ωστόσο παρατηρείται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και τις Μεταμόρφωσης, τόσο λόγω της επιστροφής των εκδρομέψν του Πάσχα όσο και λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη συμβολή της Κορίνθου – Πατρών με την Τριπόλεως – Κορίνθου, με τα προβλήματα να γίνονται εντονότερα πριν τους Αγίους Θεοδώρους.

Το επόμενο πρόβλημα που συναντούν οι οδηγοί είναι στην Κινέτα αλλά και από το ύψος των Μεγάρων μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί χθες Δευτέρα (13.04) έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα.

Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών – Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών – Λαμίας.