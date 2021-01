Επίθεση με βιτριόλι: Μενούνος και Χάφινγκτον στηρίζουν την διεθνή εκστρατεία για την Ιωάννα

Το κύμα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο στην 34χρονη Ιωάννα, που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020, μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η περιπέτεια της νεαρής κοπέλας έχει «αγγίξει» και διάσημες Ελληνίδες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αναμεσά τους η Μαρία Μενούνος και η Αριάννα Χάφινγκτον.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Αννίτα Ναθαναήλ άρχισε να καλεί όσους μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στην 34χρονη Ιωάννα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας GoFundme που αφορά δωρεές για άτομα που χρειάζονται βοήθεια.

Την στήριξη της δημόσια και έμπρακτα έδειξε η διάσημη Ελληνίδα δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στην Αμερική Μαρία Μενούνος. Μόλις ανακάλυψε την τεράστια εκστρατεία στο GoFundme αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 1.000 δολαρίων στην 34χρονη και κάλεσε μέσω Twitter κι άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν την Ιωάννα. «Αυτό είναι απαίσιο. Παρακαλώ βοηθήστε την Ιωάννα που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι», ανέφερε η Μαρία Μενούνος.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4