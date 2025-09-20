Επιτήδειοι παριουσιάστηκαν ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν 180.000 ευρώ από πολίτη

Δεν έχει προηγούμενο μια υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με επιτήδειους οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ καταφέρνοντας να αποσπάσουν 180.000 ευρώ από το θύμα τους.

Οι δράστες είχαν στήσει πολύ καλά το σχέδιό της απάτης ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και με την πρόφαση ότι υπήρχε βλάβη ξεγέλασαν το θύμα τους.

Έπεισαν τον πολίτη ότι υπάρχει πρόβλημα διαρροής στο σπίτι και του ζήτησαν να αφήσει τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο στην είσοδο της οικοδομής.

Αυτός ανυποψίαστος τους πίστεψε άφησε 180.000 στο σημείο που του υπέδειξαν με τα χρήματά του φυσικά να κάνουν φτερά.

Ο άνδρας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία την Παρασκευή (19.09.2025) και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.