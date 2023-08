Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων) οι 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις (το 90,7% του δείγματος) ψάχνουν στελέχη. Η πλειοψηφία (63,6%) αναζητεί αποφοίτους ΑΕΙ, ενώ το 29,7% ψάχνει κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.

Ζητούνται ειδικότητες που αφορούν είτε στην παραγωγή (μηχανολόγοι, χημικοί, μηχανικοί υπολογιστών κ.λπ.) είτε στη διοίκηση (management, marketing, οικονομική διοίκηση, logistics, ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.)

Μολονότι τα επιχειρησιακά στελέχη είναι το κλειδί για την πορεία μιας εταιρείας, άρα και για την πορεία της Οικονομίας γενικότερα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα το ρεύμα εκείνο που θα ωθούσε πολλούς νέους στον στίβο των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι η ελληνική επιχειρηματικότητα να μην αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και να πάσχει από έλλειψη εξωστρέφειας, μολονότι δεν υστερεί σε καινοτομία. Όμως, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν αρκεί μια πρωτότυπη ή ευφυής ιδέα. Πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να πείσει το δυνητικό κοινό της για την αξία της, ώστε να προχωρήσει επαγγελματικά.

Αυτό το κενό το καλύπτουν ξένα πανεπιστήμια σε συνεργασία με ελληνικά κολλέγια, που προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών σπουδών. Ειδικά στην βρετανική εκπαίδευση, οι επιχειρησιακές σπουδές θεωρούνται μοχλός ανάπτυξης και γι’ αυτό είναι ένας τομέας αιχμής και στην Ανώτατη Παιδεία και στην βρετανική οικονομία. Κορυφαίο (23ο) ανάμεσα στα Βρετανικά Πανεπιστήμια που έχουν διακριθεί στον τομέα είναι το University of West London. Κατατάσσεται πρώτο στα modern universities του Λονδίνου και έχει βραβευθεί πολλές φορές για τις καινοτομίες του. Δεν είναι τυχαίο, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το κολλέγιο που καθιέρωσε τις επιχειρησιακές σπουδές, το BCA College. Για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των επιχειρησιακών σπουδών μιλήσαμε με τον Πρύτανη του BCA, Δρ Σπύρο Κωστάκη.

Η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, στην Ελλάδα, θεωρείται περίπου ταμπού. Όμως, ειδικά οι επιχειρησιακές σπουδές είναι ο προθάλαμος για επιχειρηματική καριέρα. Συνεργάζεστε με επιχειρήσεις στο BCA, και αν ναι, πόσο στενά;

Πράγματι, την αντίληψη πως οι σπουδές αφορούν κάτι αφηρημένο, θεωρητικό, που πρέπει να προφυλάσσεται από την αγορά για να μην «μολυνθεί», την ακούς μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς όλο και λιγότερο. Σε άλλες χώρες το επιχειρείν διδάσκεται από το Λύκειο. Το Πανεπιστήμιο, πέρα από τη γενικότερη Παιδεία που προσφέρει, προετοιμάζει ικανούς επαγγελματίες, άρα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή διάδραση με την αγορά αλλά και με την τεχνολογία. Για παράδειγμα το marketing σε μεγάλο βαθμό σήμερα είναι digital. Εάν ένα στέλεχος marketing δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορική, είναι εκτός αγοράς. Το BCA, εδώ και 50 χρόνια, υπήρξε πρωτοπόρο στη διασύνδεση των σπουδών με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές του έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συχνά σεμινάρια και workshops με εισηγητές επιστήμονες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και να κάνουν την πρακτική τους σε μεγάλες εταιρείες ώστε να έχουν σαφή εικόνα των επαγγελματικών τους προοπτικών. Το ποσοστό των αποφοίτων του BCA, που βρίσκουν εργασία τον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτηση τους είναι, ακόμα και στην εποχή της κρίσης, σταθερά πάνω από 90%.

Την ίδια «κουλτούρα» έχει και το University of West London με το οποία συνεργάζεστε;

Φυσικά. Οι διακρίσεις του οφείλονται σε έρευνες και μεταξύ των εργοδοτών οι οποίοι προσλαμβάνουν τους αποφοίτους του. Σύμφωνα με τον The Times and Sunday Times Good University Guide 2023, είναι το Νο 1 πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, στα ποσοστά ικανοποίησης των σπουδαστών από τις σπουδές τους. Βραβεύτηκε για το 2023, ως Πανεπιστήμιο της Χρονιάς για την καλύτερη μαθησιακή εμπειρία από τον οδηγό The Times & Sunday Times Good University Guide 2023. Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Peter John, τιμήθηκε με το υψηλότερο παράσημο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως Commander of the Order of the British Empire (CBE), από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την Πρωτοχρονιά του 2020, για το εξαιρετικό έργο και την υπηρεσία του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τμήμα επιχειρησιακών σπουδών του UWL, Claude Littner Business School κέρδισε το βραβείο «Business School of the Year» στα Times Higher Education Awards 2019. Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διεθνή αγορά, οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να οδηγήσουν μία επιχείρηση στην κορυφή της κατηγορίας της. Σκεφθείτε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει μία επιχείρηση με στελέχη με γερές διεθνείς σπουδές και ανάλογη κουλτούρα σε σχέση με μία εσωστρεφή επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του BCA απονέμονται από το University of West London και είναι ακριβώς οι ίδιοι που απονέμονται στους φοιτητές του Λονδίνου.

Ποιοι τομείς επιχειρησιακών σπουδών καλύπτονται από τα προγράμματα του BCA;

To BCA προσφέρει προπτυχιακές σπουδές σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων: Business Management, Business Management (Entrepreneurship and Innovation), Marketing, Advertising and PR, Accounting & Finance, Shipping, Hospitality and Tourism Management με πολλές εξειδικεύσεις (Mega Yacht & Cruise Management, MICE, Travel Agencies and Tour Operators Management, Food & Beverages, Wellness & Sustainability). Προσφέρει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στους ίδιους τομείς και επιπλέον σε Digital Marketing, Financial Technology, Business Psychology & HRM, Project Management, Shipping Business, Logistics and Supply Chain Management, Maritime Cyber Security, Marine Engineering Management αλλά στα νομικά που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις: Maritime Law, International Intellectual Property Law, International Commercial and Business Law.

Σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα;

Εκτός της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών που γίνονται και πλήρως στα Ελληνικά και επειδή όλοι οι απόφοιτοι λυκείου δεν έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το BCA τους προσφέρει τη δυνατότητα τα δύο πρώτα χρόνια να παρακολουθήσουν μαθήματα στα Ελληνικά. Όμως, θα πρέπει παράλληλα να κάνουν εντατικά Αγγλικά, μέσα στο BCA, ή και άλλες γλώσσες αν επιθυμούν, δυνατότητα που προσφέρεται δωρεάν. Φυσικά, όποιος έχει την ικανότητα μπορεί να παρακολουθήσει αγγλόφωνες τάξεις από την αρχή. Όμως, τα μαθήματα του 3ου και 4ου έτους γίνονται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Δεν είναι στόχος μας να δίνουμε πτυχία χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα, και, κακά τα ψέματα, ένα επιχειρησιακό στέλεχος σήμερα για να έχει προοπτικές ανόδου θα πρέπει να μιλάει πολύ καλά Αγγλικά. Μπορεί κάποιοι φοιτητές να ζορίζονται στην αρχή, αλλά τελικά μας ευγνωμονούν γιατί βίωσαν το επίπεδο της εκπαιδευτικής εμπειρίας του BCA.