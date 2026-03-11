Ελλάδα

Επιχείρηση σκούπα της ΕΛΑΣ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Συνελήφθη ένας Τούρκος που εκκρεμούσε ένταλμα για απάτη

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ακόμη στην προσαγωγή 8 ατόμων
Αστυνομικοί ΟΠΚΕ
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη 11.03.2026, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική γίνεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, έχουν προσαχθεί οκτώ άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες, βρίσκονται 3 πακιστανοί υπήκοοι, μία Ελληνίδα, ένας άνδρας από το Ιράκ και 3 Τούρκοι.

