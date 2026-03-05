Ελλάδα

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα – 12 συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Tα μέλη του κυκλώματος διέπρατταν απάτες μέσω δημιουργίας και διατήρησης νομιμοφανών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην επένδυση με κρυπτονομίσματα με δήθεν εγγυημένη και υψηλή απόδοση
Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (05.03.2026) για απάτες με κρυπτονομίσματα σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης.

Από την επιχείρηση του ελληνικού FBI για τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής 12 συλλήψεις. Οι τρεις είναι στην Αθήνα, οι έξι στο Ρέθυμνο, ενώ άλλες τρεις έγιναν στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω δημιουργίας και διατήρησης νομιμοφανών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην επένδυση με κρυπτονομίσματα με δήθεν εγγυημένη και υψηλή απόδοση.

