Ελλάδα

Ερμού: «Προσκύνημα» καταναλωτών για τις γιορτές – Η Black Friday μετατέθηκε για Σάββατο

​Η κίνηση στον πιο εμπορικό πεζόδρομο της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με ουρές να σχηματίζονται έξω από δημοφιλή καταστήματα καθώς οι προσφορές συνεχίζονται
Ερμού

Μπορεί η Black Friday να πέρασε, οι εκπτώσεις όμως σε κάποια καταστήματα παραμένουν, με αποτέλεσμα στο κέντρο της Αθήνας να μην πέφτει καρφίτσα από τον κόσμο που έσπευσε στην Ερμού για να ψωνίσει σήμερα Σάββατο (29.11.2025).

Πραγματικό «προσκύνημα» καταναλωτών έχει καταγραφεί στον πιο πολυσύχναστο και εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Ερμού, με το αγοραστικό κοινό να κατακλύζει το κέντρο της Αθήνας.

«Μετάθεση» πήρε η πιο… «εκπτωτική» μέρα του χρόνου, καθώς η έντονη κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική κράτησε αρκετούς καταναλωτές μακριά από τα καταστήματα. Ωστόσο, η αυξημένη θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια που επικράτησε σήμερα, επέτρεψε στους πολίτες να «ξεχυθούν» στο κέντρο.

​Όλα αυτά ενόψει της μεθαυριανής Cyber Monday, που έχει παρόμοια λογική πίσω από την Black Friday. 

​Η κίνηση στον πεζόδρομο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με ουρές να σχηματίζονται έξω από δημοφιλή καταστήματα καθώς οι προσφορές συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, έμποροι και καταναλωτές προετοιμάζονται ήδη για τον επόμενο γύρο εκπτώσεων, την επερχόμενη Cyber Monday.

Φυσικά, λόγω της περιόδου, εντυπωσιακός είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και οι εορταστικές μελωδίες που ηχούν στην Ερμού, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Πλήθος πολιτών και τουριστών έκαναν τη βόλτα τους για να φωτογραφηθούν με φόντο το φωταγωγημένο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και τον εντυπωσιακό διάκοσμο που έχει στηθεί στην είσοδο της Ερμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
75
65
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο μικροδορυφόροι ICEYE SAR-1 και SAR-2 - Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά, καθώς μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Στο Διάστημα οι ελληνικοί μικροδορυφόροι
Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου της Αθήνας για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και ενός σερβιτόρου ενώ ο μαθητής έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Αλκοόλ 5
Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα - Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
Το αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα χάνει την πορεία του και πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό
Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς – Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
44
Newsit logo
Newsit logo