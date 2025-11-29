Ερμού: «Προσκύνημα» καταναλωτών για τις γιορτές – Η Black Friday μετατέθηκε για Σάββατο

Μπορεί η Black Friday να πέρασε, οι εκπτώσεις όμως σε κάποια καταστήματα παραμένουν, με αποτέλεσμα στο κέντρο της Αθήνας να μην πέφτει καρφίτσα από τον κόσμο που έσπευσε στην Ερμού για να ψωνίσει σήμερα Σάββατο (29.11.2025).

Πραγματικό «προσκύνημα» καταναλωτών έχει καταγραφεί στον πιο πολυσύχναστο και εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Ερμού, με το αγοραστικό κοινό να κατακλύζει το κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετάθεση» πήρε η πιο… «εκπτωτική» μέρα του χρόνου, καθώς η έντονη κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική κράτησε αρκετούς καταναλωτές μακριά από τα καταστήματα. Ωστόσο, η αυξημένη θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια που επικράτησε σήμερα, επέτρεψε στους πολίτες να «ξεχυθούν» στο κέντρο.

​Όλα αυτά ενόψει της μεθαυριανής Cyber Monday, που έχει παρόμοια λογική πίσω από την Black Friday.

​Η κίνηση στον πεζόδρομο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με ουρές να σχηματίζονται έξω από δημοφιλή καταστήματα καθώς οι προσφορές συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, έμποροι και καταναλωτές προετοιμάζονται ήδη για τον επόμενο γύρο εκπτώσεων, την επερχόμενη Cyber Monday.

Φυσικά, λόγω της περιόδου, εντυπωσιακός είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και οι εορταστικές μελωδίες που ηχούν στην Ερμού, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Πλήθος πολιτών και τουριστών έκαναν τη βόλτα τους για να φωτογραφηθούν με φόντο το φωταγωγημένο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και τον εντυπωσιακό διάκοσμο που έχει στηθεί στην είσοδο της Ερμού.