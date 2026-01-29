Ελλάδα

Έτσι θα είναι τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην εποχή της Allwyn

Στο επίκεντρο η μοντέρνα αισθητική και οι εξελιγμένες εμπειρίες για τους πελάτες
Allwyn
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μετάβαση του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY στην εποχή της Allwyn. Με έμφαση στην ψηφιακή εξέλιξη και την καινοτομία, τα καταστήματα της νέας εποχής φέρνουν νέες, αναβαθμισμένες και πιο ελκυστικές εμπειρίες ψυχαγωγίας στους πελάτες.

Ήδη, τα πρώτα καταστήματα Allwyn και Allwyn PLAY έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, αποκαλύπτοντας τη νέα εικόνα που θα υιοθετηθεί σταδιακά σε όλο το δίκτυο.

Το μπλε παραμένει κυρίαρχο χρώμα, ενώ η σύγχρονη αισθητική πρoϊδεάζει τους πελάτες για πιο συναρπαστικές εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις, τις οποίες φέρνει η εποχή της Allwyn.

allwyn

Δείτε βίντεο με την «μεταμόρφωση» ενός εκ των πρώτων καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Allwyn store: 

 

Η ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). δεν αλλάζει, θα συνεχίσουν όμως να εξελίσσονται, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, πάντα με υπευθυνότητα.

Ελλάδα
