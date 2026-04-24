Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών: Οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να μην αμελούν τα εμβόλια στα παιδιά τους

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 3,5 έως 5 εκατομμύρια ζωές σε όλον τον πλανήτη
Εμβόλιο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τη ζωτική σημασία του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών υπογραμμίζουν οι Έλληνες παιδίατροι. Αφορμή, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών, η οποία τιμάται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 3,5 έως 5 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, προλαμβάνοντας σοβαρές ασθένειες όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης και η πολιομυελίτιδα.

Χάρη στα εμβόλια:

– Η ευλογιά εξαλείφθηκε παγκοσμίως

– Η πολιομυελίτιδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην οριστική εξάλειψη

– Η παιδική θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες

– Χιλιάδες νοσηλείες και σοβαρές επιπλοκές αποτρέπονται κάθε χρόνο και στη χώρα μας

Μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη παγκοσμίως

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε αρκετές χώρες μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επανεμφάνιση νοσημάτων όπως η ιλαρά.

Η διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ατομική προστασία κάθε παιδιού, αλλά και για τη συλλογική ανοσία, που προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας: βρέφη, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

«Οι παιδίατροι της κοινότητας και ιδιαίτερα οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στις οικογένειες, ενημερώνοντας υπεύθυνα και επιστημονικά τους γονείς, παρακολουθώντας την εμβολιαστική πορεία των παιδιών και ενισχύοντας την πρόληψη», αναφέρουν οι παιδίατροι οι οποίοι καλούν όλους τους γονείς:

– Να ελέγξουν το βιβλιάριο υγείας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών τους.

– Να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους για κάθε απορία.

– Να τηρούν το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών χωρίς καθυστερήσεις.

Τα εμβόλια είναι πράξη αγάπης, ευθύνης και πρόνοιας. Επενδύουμε σήμερα στην υγεία των παιδιών μας και στη δημόσια υγεία του αύριο, καταλήγουν οι παιδίατροι.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
202
136
105
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Βρέθηκε βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία, σε σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζήτησε να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του, εντός 48 ωρών
Τέμπη
Κεφαλονιά: Καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ – «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του»
«Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς», είπε ο καταγγέλλων για τον 66χρονο
Ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε και έστειλε χρήματα στην Μυρτώ
Δελφοί – Σπυρίδων Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε
«Η τηλεόραση είναι μία υπερδύναμη που τη φανταζόταν ο άνθρωπος κάποτε και την έχει κατακτήσει με την τεχνολογία», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media
Σπυρίδων Ζαβιτσάνος
Newsit logo
Newsit logo