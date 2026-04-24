Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών: Οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να μην αμελούν τα εμβόλια στα παιδιά τους

Τη ζωτική σημασία του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών υπογραμμίζουν οι Έλληνες παιδίατροι. Αφορμή, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών, η οποία τιμάται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 3,5 έως 5 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, προλαμβάνοντας σοβαρές ασθένειες όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης και η πολιομυελίτιδα.

Χάρη στα εμβόλια:

– Η ευλογιά εξαλείφθηκε παγκοσμίως

– Η πολιομυελίτιδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην οριστική εξάλειψη

– Η παιδική θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες

– Χιλιάδες νοσηλείες και σοβαρές επιπλοκές αποτρέπονται κάθε χρόνο και στη χώρα μας

Μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη παγκοσμίως

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε αρκετές χώρες μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επανεμφάνιση νοσημάτων όπως η ιλαρά.

Η διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ατομική προστασία κάθε παιδιού, αλλά και για τη συλλογική ανοσία, που προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας: βρέφη, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

«Οι παιδίατροι της κοινότητας και ιδιαίτερα οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στις οικογένειες, ενημερώνοντας υπεύθυνα και επιστημονικά τους γονείς, παρακολουθώντας την εμβολιαστική πορεία των παιδιών και ενισχύοντας την πρόληψη», αναφέρουν οι παιδίατροι οι οποίοι καλούν όλους τους γονείς:

– Να ελέγξουν το βιβλιάριο υγείας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών τους.

– Να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους για κάθε απορία.

– Να τηρούν το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών χωρίς καθυστερήσεις.

Τα εμβόλια είναι πράξη αγάπης, ευθύνης και πρόνοιας. Επενδύουμε σήμερα στην υγεία των παιδιών μας και στη δημόσια υγεία του αύριο, καταλήγουν οι παιδίατροι.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη