Εύβοια: 22χρονος έπεσε από γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο – Υπέστη τραύματα στο κεφάλι

Σοβαρό ατύχημα είχε ένας 22χονος στην Εύβοια, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο που είχε στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς την Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online για το τροχαίο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος στην Εύβοια, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, στις 7 το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει στο χείλος του γκρεμού.

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Ο νεαρός οδηγός, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στην προσπάθειά του να βγει και έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες τον ανέβασαν στον δρόμο με φορείο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο 22χρονος ήταν τυχερός καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ανέμενε τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.