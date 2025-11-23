Ελλάδα

Εύβοια: 45χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του – Παλιός γνώριμος των αρχών ο άνδρας

Ο 45χρονος που χτύπησε τη γυναίκα του είχε και κατά το παρελθόν παραβατική συμπεριφορά
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στην Εύβοια, απασχολεί τις αρχές.

Το βράδυ του Σαββάτου 22.11.2025, ένας 45χρονος άνδρας, ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους στα Πολιτικά Ευβοίας με τις αρχές να σπεύδουν στην κλήση για ενδοοικογενειακή βία.

Το τι συνέβη πριν τη βίαιη επίθεση του 45χρονου αλβανικής καταγωγής άνδρα στην σύζυγό του, παραμένει αδιευκρίνιστο όμως οι αρχές, μόλις ειδοποιήθηκαν για το επεισόδιο, έσπευσα στο σημείο για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ο 45χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο με την γυναίκα να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το eviathema.gr, ο άνδρας έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές, στοιχείο που βαραίνει περαιτέρω το ποινικό του προφίλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
202
88
62
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιζήσασα από το Μάτι για την «Ιθάκη»: «Ο Τσίπρας στις λιγοστές σελίδες που αφιέρωσε, αφήνει έξω την αλήθεια»
Η γυναίκα κάνει πολύ αυστηρή κριτική στα όσα ανέφερε στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για «το πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας», όπως λέει.
Καμένα αυτοκίνητα 5
Newsit logo
Newsit logo