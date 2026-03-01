Ελλάδα

Εύβοια: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου – Κάηκε ολοσχερώς το σαλόνι, δεν υπάρχουν τραυματίες

Η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα στον χώρο του σαλονιού, προτού επεκταθεί σε άλλα δωμάτια του διαμερίσματος ή σε γειτονικές κατοικίες
Το σαλόνι του σπιτιού στην Εύβοια / Φωτό evima.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 1 Μαρτίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή Δέλτα Χαλκίδας στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με δέκα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, οι οποίοι επιχείρησαν με ταχύτητα και συντονισμό για την κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα στον χώρο του σαλονιού, προτού επεκταθεί σε άλλα δωμάτια του διαμερίσματος ή σε γειτονικές κατοικίες.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το σαλόνι του σπιτιού στην Εύβοια
Το σαλόνι του σπιτιού στην Εύβοια / Φωτό evima.gr

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

