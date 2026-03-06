Εύβοια: Με μέδουσες γέμισε παραλία

Το φαινόμενο με τις μέδουσες που εμφανίζεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, επέστρεψε νωρίτερα στην Εύβοια.

Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια και δείχνει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες σημείο της ακτής.

Η εικόνα θυμίζει τις αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν καταγραφεί το περασμένο καλοκαίρι του 2025, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.

Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και κατ’ επέκταση την τοπική αγορά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών ενδέχεται να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.