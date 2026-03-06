Ελλάδα

Εύβοια: Με μέδουσες γέμισε παραλία

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες
πηγή: Φάνης Σπανός
πηγή: Φάνης Σπανός

Το φαινόμενο με τις μέδουσες που εμφανίζεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, επέστρεψε νωρίτερα στην Εύβοια.

Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια και δείχνει εκατοντάδες μέδουσες  να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες σημείο της ακτής.

Η εικόνα θυμίζει τις αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν καταγραφεί το περασμένο καλοκαίρι του 2025, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.

Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και κατ’ επέκταση την τοπική αγορά.

πηγή: Φάνης Σπανός
πηγή: Φάνης Σπανός

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών ενδέχεται να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
156
86
81
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
FT: Γιώργος Προκοπίου, ο Έλληνας εφοπλιστής που δεν λογαριάζει τους πυραύλους και τα drones στα Στενά του Ορμούζ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η πλειονότητα των πλοιοκτητών αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του Έλληνα εφοπλιστή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο
Ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου
Newsit logo
Newsit logo