Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εύβοια: Σύλληψη και πρόστιμο σε 56χρονο, για φωτιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα, στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς, την Κυριακή (19.04.2026) στις 12:48, προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση στην Εύβοια, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχo και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του ΠΣ παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
289
213
122
93
77
Newsit logo
Newsit logo