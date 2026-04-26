Εύβοια: Τζιπ «καρφώθηκε» δίπλα σε σπίτια – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής (26.4.26 στα Νέα Στύρα του δήμου Καρύστου στην Εύβοια όταν ένα τζιπ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου, δίπλα σε σπίτια.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός του τζιπ κατάφερε να βγει από το όχημά του πριν φτάσει η Πυροσβεστική της Εύβοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Καρύστου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.