Ελλάδα

Φαράγγι Βίκου: Βίντεο από τη διάσωση της Ελβετίδας τουρίστριας που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η Ελβετίδα τουρίστρια έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης Ελβετίδας πεζοπόρου στο φαράγγι του Βίκου
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης Ελβετίδας πεζοπόρου στο φαράγγι του Βίκου / πηγή φωτογραφίας ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης)

Ώρες αγωνίας στο φαράγγι του Βίκου την Κυριακή (19.04.2026) όπου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης Ελβετίδας τουρίστριας. Το σημείο ήταν ορεινό αλλά και δύσβατο για την επίγεια μεταφορά της και για τον λόγο αυτό έγινε αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) κλήθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης, παρέλαβε την τραυματία από το σημείο στο φαράγγι του Βίκου και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πεζοπόρος, ελβετικής καταγωγής, έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Νωρίτερα, οι διασώστες που είχαν προσεγγίσει το σημείο, προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης.

Παράλληλα, ανέμεναν την άφιξη ελικοπτέρου για την παραλαβή της, όπως φαίνεται στα βίντεο του ΕΚΣΕΔ.

Επί τόπου έσπευσαν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, με επικεφαλής της επιχείρησης τον αντιπύραρχο, Λύχνο Σωτήριο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo