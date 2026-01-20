Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στον Real Fm στο Μαρούσι

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στον Real FM στο Μαρούσι μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στον δημοσιογραφικό όμιλο.

Συγκεκριμένα άγνωστος στις 9.06 το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) τηλεφώνησε στην εφημερίδα Real και είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτήριο που στεγάζεται ο όμιλος της Realgroup.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρή αστυνομική προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει πραγματικά βόμβα.

Ο άγνωστος δεν έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη της βόμβας. Μετά από σχετικό έλεγχο αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα για τον εκρηκτικό μηχανισμό ήταν φάρσα.