Φιλοπάππου: Για μια παρατήρηση ο άγριος ξυλοδαρμός των δύο ανδρών – «Δεν πρόλαβα καν να τον δω»

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής 26.04.2026 στον Λόφο Φιλοπάππου, όταν σημειώθηκε αιματηρή επίθεση ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 60 ετών, δέχτηκαν επίθεση με αντικείμενο, πιθανότατα μεταλλικό ή ξύλινο, κοντά στην είσοδο του Λόφου Φιλοπάππου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο επικράτησε ένταση, καθώς τα άτομα που εμπλέκονταν πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει. Περαστικοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο απομακρύνθηκαν φοβισμένοι, ενώ επικράτησε πανικός για λίγα λεπτά.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους τραυματίες. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τον έναν να χρειάζεται και ράμματα.

Η κατάσταση πλέον έχει εκτονωθεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε το ένα από τα θύματα της επίθεσης και όπως περιέγραψε, όλα έγιναν για μία παρατήρηση που είχε γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

«Και αντί να μου πει “εντάξει, φίλε”, μου λέει “μη μου μιλάς εμένα άσχημα”. Σήμερα, ξαφνικά εδώ ήρθε από πίσω και μας κοπάνησε δύο ανθρώπους. Και όχι τίποτα για μένα. Εγώ του είχα κάνει παρατήρηση. Τον άλλον τον άνθρωπο… Τι φταίει; Είχε αυτά τα πτυσσόμενα. Ξέρω ‘γω τι ήτανε; Ούτε πρόλαβα να τον δω, ούτε λέξη δεν έβγαλε. Ούτε λέξη! Έκανε την επίθεση και έφυγε».

Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις αρχές.