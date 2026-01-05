Ελλάδα

FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και ανάμεσα στα υπόλοιπα θα διερευνηθεί από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών
αεροδρόμιο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Την άμεση εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το χθεσινό ολικό μπλακάουτ στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και τις πολύωρες καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και ανάμεσα στα υπόλοιπα θα διερευνηθεί από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση ή τεχνικό πρόβλημα

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το εκτεταμένο «μπλακάουτ» που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών, αφήνοντας για 40 λεπτά χωρίς ραδιοεπικοινωνία το σύνολο των αεροσκαφών που πετούσαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Παρότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποδίδει επισήμως το περιστατικό σε τεχνική δυσλειτουργία, πηγές με γνώση της υπόθεσης δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της κυβερνοεπίθεσης.

Το συμβάν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 09.00 το πρωί, όταν το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘ) έχασε αιφνιδιαστικά κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με τα πολιτικά αεροσκάφη. Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι εμφανίζονταν κανονικά στις οθόνες των ελεγκτών, καμία ραδιοσυχνότητα δεν λειτουργούσε. «Τους βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τους μιλήσουμε», αναφέρουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Μέχρι να δοθεί η εντολή για πλήρη αποκλεισμό του FIR (zero-rate), δηλαδή για μηδενικές απογειώσεις, προσγειώσεις και υπερπτήσεις, ο ελληνικός εναέριος χώρος λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς φωνητική καθοδήγηση.

Οι επιπτώσεις στο επιβατικό κοινό ήταν άμεσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 2.800 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς το σύστημα επιτήρησης του FIR τέθηκε σε κατάσταση επιχειρησιακού συναγερμού.

Αιτία του προβλήματος φέρεται να ήταν σοβαρές παρεμβολές σε όλες τις κρίσιμες ραδιοσυχνότητες του ΚΕΠΑΘ – σε Υμηττό, Πήλιο, Θάσο, Ακαρνανικά, Μοναστήρι και Γεράνεια – σε συνδυασμό με ταυτόχρονη κατάρρευση των εσωτερικών τηλεπικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το εύρος και ο συγχρονισμός των βλαβών, ωστόσο, γεννούν ερωτήματα για το αν πρόκειται απλώς για τεχνική αστοχία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι γύρω στις 17.00 το απόγευμα, όλες οι ραδιοσυχνότητες και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα επανήλθαν αιφνιδιαστικά σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική τεχνική παρέμβαση, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα».

Στο παρασκήνιο της κρίσης, εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της δολιοφθοράς. Αν και μέχρι στιγμής η ΕΥΠ δεν έχει εντοπίσει σαφή στοιχεία κυβερνοεπίθεσης, πηγές τονίζουν ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Ελλάδα
