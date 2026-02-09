Φλώρινα: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε από πέντε νεαρούς – Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι του

Σκληρή επίθεση δέχτηκε ένας ανήλικος χθες (8/2/2026) στη Φλώρινα, από πέντε νεαρούς, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά και να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα , όπως κατήγγειλε και η μητέρα του ανήλικου στη Φλώρινα, τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος προσέγγισαν τον γιο της, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν με γροθιές και κλοτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το αριστερό μάτι του.

Εκείνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι πέντε τους συνελήφθησαν χθες στη Φλώρινα για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου.

Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ο 18χρονος καθώς και τέσσερις γονείς, ένας από τους γονείς για κάθε ανήλικο. Σε βάρος των γονέων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.