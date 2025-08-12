Φλώρινα: Συνελήφθη 28χρονος καταζητούμενος για ναρκωτικά στην Κρυσταλλοπηγή

Διπλή επιτυχία σημείωσαν την Κυριακή (10.08.2025) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια ελέγχων κοντά στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής.

Αρχικά εντόπισαν στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής κοντά στην Φλώρινα, έναν 29χρονο να μεταφέρει παράνομα με Ι.Χ. αυτοκίνητο έναν 28χρονο χωρίς τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο 28χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει πεζός προς την Αλβανία, αλλά συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατοχή ναρκωτικών και απείθεια. Κατασχέθηκαν το όχημα της μεταφοράς, τρία κινητά τηλέφωνα, 5.550 ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο 28χρονος ήταν καταζητούμενος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ, καθώς και βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για τα ίδια αδικήματα.