Φοινικούντα: Στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Το πρωί της Παρασκευής 12.12.2025, έφτασαν στην Καλαμάτα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα και του επιστάτη, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο ανιψιός του θύματος και ένας επιχειρηματίας, βρίσκονται στα χέρια των αρχών για την εμπλοκή τους στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι δύο άνδρες έφτασαν στην Καλαμάτα, για να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που τους βαραίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψής τους.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αιτηθούν και θα τους δοθεί προθεσμία, ώστε οι δικηγόροι τους να μελετήσουν σε βάθος τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του πρώτου, δηλώνουν αιφνιδιασμένοι και επιμένουν πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στις κατηγορίες που τους αποδίδονται.