Ελλάδα

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Θεσσαλονίκη – Υπό βροχή οι εκδηλώσεις

Ο Αντώνης Ρέμος διασκέδασε το πλήθος
Θεσσαλονίκη
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Θεσσαλονίκης

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025) η Θεσσαλονίκη «φόρεσε» τα γιορτινά της, καθώς ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε και άναψε στην καρδιά της πόλης. Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μετά τη φωταγώγησε ακολούθησε και μία λαμπερή συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο.

Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ευχήθηκε στους πολίτες ενόψει Χριστουγέννων και έδωσε το σύνθημα για να ανάψει το δέντρο, ύψους 18 μέτρων, ενώ λίγο ώρα αργότερα στη σκηνή ανέβηκαν ταλαντούχοι καλλιτέχνης, όπως οι Wedding Singers και ο Αντώνης Ρέμος.

«Kανένας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, είμαστε όλοι μαζί με πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολλά!», είπε αρχικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλώς όρισε τους επισκέπτες στην πλατεία Αριστοτέλους.

«Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», είπε ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Βασίλης Γάκης.

Το μουσικό μέρος της βραδιάς άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ακολούθησαν οι Wedding Singers.

 

Σύμφωνα με το thesspost.gr, λίγο μετά τις 21:00 στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος, ξεσηκώνοντας το πλήθος με τα διαχρονικά του τραγούδια.

 

Τέλος σημειώνεται ότι την εκδήλωση ανέλαβε να παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία αφού καλωσόρισε τον κόσμο έδωσε τη σκυτάλη στο  Αντώνη Ρέμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
90
89
77
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Πολύζου: «Όταν ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις που βαδίζεις, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του»
«Δεν το είχα πει στη μητέρα μου. Πιστεύω πως το ήξερε. Εννοείται ότι ήταν συνένοχος. Εμένα αν ακουμπήσουν μια τρίχα από την κόρη μου θα "καθάριζα" οποιονδήποτε», εξομολογήθηκε ακόμα
Μαρία Πολύζου
«Κλείδωσε» η απόκτηση των ισραηλινών συστημάτων PULS για τον ελληνικό στρατό – Την Πέμπτη στην επιτροπή Άμυνας της Βουλής
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα του Στρατού Ξηράς για την επόμενη δεκαετία, που αλλάζει τον ρόλο του Πυροβολικού
Puls 8
Σπίτι «κολαστήριο» στο Ηράκλειο για τα 8 ανήλικα παιδιά: Τους έδιναν ηρεμιστικά, τα χτυπούσαν, έφεραν και εγκαύματα
Η μητέρα και ο πατριός συνελήφθησαν άμεσα από τις αρχές και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
istock
Newsit logo
Newsit logo