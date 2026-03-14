Φωτιά σε αγροτοδασική έκσταση στην Κεφαλονιά – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
ΝΑΥΠΛΙΟ - Το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ένας 68χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στη περιοχή της Ασίνης. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με την παρέα του για πεζοπορία στον λόφο του Προφήτη Ηλία, κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή Ναυπλίου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάδοσης που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, λόγω του δύσβατου εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άργους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Πυροσβεστικό όχημα / eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (14/3/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο της φωτιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

