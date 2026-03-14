Φωτιά σε αγροτοδασική έκσταση στην Κεφαλονιά – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (14/3/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο της φωτιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.