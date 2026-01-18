Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 18.01.2026 για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια, επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο του εργοστασίου που εκδηλώθηκε η φωτιά στα Πατήσια υπάρχουν κυρίως απορρίμματα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην #Αθήνα.

Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.