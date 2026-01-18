Ελλάδα

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Στο συμβάν επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν διπλανά κτίρια
φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 18.01.2026 για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια, επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο του εργοστασίου που εκδηλώθηκε η φωτιά στα Πατήσια υπάρχουν κυρίως απορρίμματα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.

Ελλάδα
