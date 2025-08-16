Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω με εύφλεκτα υλικά

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025) στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Αιγάλεω.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε εργοστάσιο ξυλείας, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί. Στο Αιγαλέω έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Στο σημείο έφτασαν συνολικά 8 πυροσβεστικά οχήματα με 25 πυροσβέστες και λίγο αργότερα, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της φωτιάς.

Πάντως, οι πυκνοί και μαύροι καπνοί ήταν ορατοί ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας.