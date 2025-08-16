Ελλάδα

Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω με εύφλεκτα υλικά

Πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό του Αιγάλεω
Φωτιά στο Αιγάλεω
Η φωτιά από τη λεωφόρο Κηφισού - ΦΩΤΟ newsit.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025) στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Αιγάλεω.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε εργοστάσιο ξυλείας, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί. Στο Αιγαλέω έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Στο σημείο έφτασαν συνολικά 8 πυροσβεστικά οχήματα με 25 πυροσβέστες και λίγο αργότερα, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

fotia

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της φωτιάς. 

Πάντως, οι πυκνοί και μαύροι καπνοί ήταν ορατοί ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας.

Ελλάδα
