Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Περιστέρι: Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Περιστερίου.

Άμεσα στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στο Περιστέρι έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο γυναίκες, ηλικίας 80 και 48 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών, ενώ η 48χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το ένα υπνοδωμάτιο.

Για προληπτικούς λόγους, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στην απομάκρυνση τετραμελούς οικογένειας που διέμενε στον πρώτο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.